Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future stand unter Druck und hat dabei die Unterstützungszone um 129,00 durchbrochen, womit die seit Monaten dominierende Seitwärtsrange nach unten verlassen wurde, so die Analysten der Helaba.Ein neues Tief bei 128,64 sei markiert worden und die nächsten Unterstützungen würden sich nun bei 128,40 und um 128,00 zeigen. Indikatorenseitig sei hervorzuheben, dass der ADX zu steigen begonnen habe und der DMI dabei auf Verkauf stehe. Auch MACD und Stochastic würden sich unterhalb ihrer Signallinien gen Süden richten, ebenso der RSI. Widerstände würden sich in Form der 21-Tage-Linie bei 129,76 sowie am letzten Hoch bei 130,06 finden. (18.08.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de