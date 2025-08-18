Im Juli haben die Neuzulassungen von Elektroautos einen weiteren Anstieg verzeichnet. Laut Daten von Cox Automotive war der Juli 2025 der zweitbeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen - auch wenn das Hoch nur noch kurz anhalten dürfte. Cox Automotive hat für den Juli genau 130.082 neue E-Autos verzeichnet, was einem Anstieg von 26,4 Prozent gegenüber Juni und von 19,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht - und den E-Auto-Anteil am Neuwagenmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net