Der Goldpreis profitiert weiterhin von einer konstant starken Nachfrage seitens der Zentralbanken - und neuerdings auch von einem spürbaren Anstieg bei Gold-ETFs in Nordamerika und Europa. Laut Ryan McIntyre, Managing Partner bei Sprott, könnte diese Entwicklung den Markt in den kommenden Monaten erheblich beeinflussen, insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten US-Schuldenlage.Ein entscheidender Faktor bleibt die "Grundlast" der Zentralbankkäufe. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges im Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär