NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Brent Thill beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit aktuellen Entwicklungen der KI-bedingten Softwarenachfrage. Kunden pausierten ihre KI-Ausgaben aufgrund von Entscheidungsmüdigkeit, schrieb der Experte. Das Wachstum von Salesforce-Partnern liege in diesem Jahr unter den Zielsetzungen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

US79466L3024