EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 14. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



18.08.2025 / 10:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 14. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich 15. August 2025 wurden insgesamt Stück 99.395 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 43.596 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 11.08.2025 XETR 20.000 70,1358 1.402.715,62 12.08.2025 XETR 20.000 71,0530 1.421.059,04 13.08.2025 XETR 19.714 71,6599 1.412.703,52 14.08.2025 XETR 20.000 71,4731 1.429.461,38 15.08.2025 XETR 19.681 72,1180 1.419.354,36 Gesamt 99.395 71,2842 7.085.293,92

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 11.08.2025 XETR 9.644 64,1872 619.021,50 12.08.2025 XETR 10.000 64,8026 648.025,80 13.08.2025 XETR 9.881 65,2883 645.113,30 14.08.2025 XETR 4.071 65,0307 264.740,00 15.08.2025 XETR 10.000 65,8142 658.142,10 Gesamt 43.596 65,0299 2.835.042,70

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 15. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.749.686 Vorzugsaktien und Stück 1.459.631 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 18. August 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

