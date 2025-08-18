Nyon (ots) -In der Schweiz leiden rund 2 Millionen Erwachsene gelegentlich unter Rücken- oder Muskelschmerzen. Besonders bei Personen zwischen 35 und 55 Jahren führen das lange Arbeiten am Schreibtisch, körperliche Aktivität oder Belastungen des Alltags häufig zu Schmerzen oder verschlimmern bestehende Beschwerden. [1-3]Um die Selbstmedikation bei akuten Schmerzen zu unterstützen, bringt Haleon das Voltaren Dolo Patch 24h in die Schweizer Apotheken und Drogerien - ein innovatives, ultradünnes Pflaster, das bis zu 24 Stunden kontinuierliche Schmerzlinderung bietet. Für Erwachsene in der Schweiz stellt das Pflaster eine bequeme Lösung dar, um Schmerzen effektiv zu behandeln und dabei den Alltag aktiv zu meistern.Bewährt und fortschrittlichDas Voltaren Dolo Patch 24h verwendet eine Matrixpflaster-Technologie, die über 24 Stunden hinweg eine gleichmässige Freisetzung von Diclofenac-Natrium ermöglicht. Durch den entzündungshemmenden Wirkstoff bekämpft das Pflaster die Schmerzursache.Komfort im AlltagDas Pflaster ist ultradünn (dünner als 1 mm), flexibel und passt sich diskret unter der Kleidung an den Körper an, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Es ist geruchsneutral, hinterlässt keine Rückstände auf der Kleidung und haftet zuverlässig den ganzen Tag über. Jedes Pflaster ist einzeln verpackt - für eine einfache Handhabung und Verwendung bis zum Ablaufdatum.Wirksame Entlastung, wo sie gebraucht wirdVoltaren Dolo Patch 24h wirkt direkt am Ort des Schmerzes durch die entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung von Diclofenac. Es lindert Schmerzen bei Verstauchungen, Zerrungen oder Prellungen - tagsüber wie nachts.Anwendung- Einmal täglich auf die saubere, trockene Haut aufkleben.- Jedes Pflaster enthält 140 mg Diclofenac-Natrium.- Bis zu 24 Stunden tragen, danach bei Bedarf ersetzen.- Nicht länger als 7 Tage ohne ärztliche Rücksprache anwenden.VerfügbarkeitVoltaren Dolo Patch 24h ist ab sofort in Apotheken und Drogerien in der ganzen Schweiz erhältlich.Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.Lesen Sie die Packungsbeilage.Über VoltarenVoltaren Dolo ist ein zuverlässiger Begleiter in der Behandlung von Bewegungsschmerzen. Patient:innen in der Schweiz können auf einen breites Portfolio an Gelen, Pflastern und Tabletten für effektive Schmerzlinderung zurückgreifen. Voltaren - Mehr Freude an Bewegung.Über HaleonHaleon (LSE/NYSE: HLN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbrauchergesundheit. Ziel ist es, die alltägliche Gesundheit mit Menschlichkeit zu verbessern. Das Produktportfolio umfasst sechs Kategorien: Mundgesundheit, Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzung (VMS), Schmerzmittel, Atemwegsgesundheit, Verdauungsgesundheit sowie therapeutische Hautpflege. Zu den führenden Marken gehören Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Corega, Sensodyne, NeoCitran und Voltaren - basierend auf bewährter Wissenschaft, Innovation und einem tiefen Verständnis menschlicher Bedürfnisse.Weitere Informationenwww.haleon.comQuellen:1. Haleon (2023) Haleon Pain Index.2. GSK Consumer Healthcare (2018) Global Pain Index Report.3. Bundesamt für Statistik (2025) Alterspyramide der Schweiz, 1860-2055. Verfügbar auf https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/stand-entwicklung/alter.html (Eingesehen am 01.05.2025).PM-CH-VOLT-25-00041 - 20250813MedienkontaktClara Cadetccadet@webershandwick.com+41 (0) 79 283 87 16Original-Content von: Haleon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102618/100934059