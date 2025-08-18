Hannover (www.anleihencheck.de) - Enttäuschende Konjunkturdaten aus China erhöhen den Druck auf die Regierung in Peking, die Wirtschaft weiter anzukurbeln, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Sowohl in der Industrie als auch im Einzelhandel sei es im Juli nicht so gut wie erwartet gelaufen. Dies schüre Sorgen um die Stärke der Binnennachfrage der nach den USA zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Die Industrieproduktion sei im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 5,7% gestiegen, wie das Nationale Statistikbüro (NBS) mitgeteilt habe. Dies sei der schwächste Wert seit November 2024 und liege unter dem Wachstum von 6,8% im Juni. Fachleute hätten mit +5,9% gerechnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
