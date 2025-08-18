Erfurt (ots) -Der königliche Hund Belfort und der Wolf Lupin könnten nicht unterschiedlicher sein. Doch spannende Abenteuer verbinden die beiden Vierbeiner zu einem unwahrscheinlichen, aber unzertrennlichen Duo. Die neue Animations-Abenteuerserie "Belfort & Lupin - Die Hunde von Versailles" (SWR) startet am 15. August 2025 online first auf kika.de und im KiKA-Player und ist ab 22. August 2025 um 19:00 Uhr linear bei KiKA zu sehen.Im Schloss Versailles am Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV im 17. Jahrhundert leben Belfort und Lupin: Der eine ein stolzer Hofhund des Königs, der andere ein freiheitsliebender Wolf, der durch die Schlossgärten streift. Auch wenn ihre Welten kaum gegensätzlicher sein könnten, verbindet sie eine tiefe Freundschaft. Gemeinsam stürzen sie sich in aufregende Abenteuer und helfen ihren pelzigen und gefiederten Gefährten - von Hunden und Katzen bis zu exotischen Vögeln und einer Elefantin."Belfort & Lupin" ermuntert dazu, das Anderssein wertzuschätzen und sich für andere einzusetzen. Aber die Serie vermittelt auch Wissen über das Leben am Hof von Ludwig XIV, zum Schloss Versailles und zu seinen Bewohner*innen."Belfort & Lupin - die Hunde von Versailles" ist eine Produktion von Mediatoon Distribution SA, Paris/Frankreich. Die redaktionelle Verantwortung beim SWR liegt bei Benjamin Manns.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6098609