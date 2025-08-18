Nach Darstellung des Analysten Malte Schaumann von Warburg Research hat die PNE AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz um fast 22 Prozent gesteigert, beim EBITDA jedoch einen spürbaren Rückgang verbucht. Ungeachtet dessen habe das Unternehmen die EBITDA-Guidance von 70 bis 110 Mio. Euro für 2025 aber bestätigt. In der Folge erneuert er das Kursziel von 23,80 Euro und das Rating "Buy".
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.08.2025, 10:50 Uhr)
Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 18.08.2025 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.de/disclaimer/disclaimer_en/DE000A0JBPG2.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.