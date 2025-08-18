Zwischen Diplomatie und Pharmahoffnung: Ein gemischter Wochenauftakt

Zum Wochenauftakt präsentiert sich das Börsenbild uneinheitlich: Während der DAX leicht schwächer in den Handel startet, zeigen sich die US-Indikationen zunächst orientierungslos. Lediglich der japanische Nikkei kann mit einem leichten Plus Akzente setzen. Die Märkte wirken abwartend - und das aus gutem Grund: Die geopolitische Bühne ist in Bewegung.

Makroökonomischer Überblick:

In Washington wird es diplomatisch brisant: US-Präsident Donald Trump empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj - begleitet von europäischen Spitzenpolitikern. Ziel ist ein direktes Gespräch zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin, den Trump erst am Freitag in Alaska empfangen hatte. Die Börsen beobachten diese Annäherung mit gespannter Aufmerksamkeit, denn ein möglicher Dialog zwischen den Kriegsparteien könnte geopolitische Risiken neu bewerten lassen.

Zudem richtet sich der Blick um 11 Uhr auf die Veröffentlichung der Außenhandelsbilanz der Eurozone für Juni. Analysten erwarten einen Rückgang gegenüber dem Vormonat - ein Indiz für die anhaltende Schwäche im globalen Warenverkehr und mögliche Belastungen für exportorientierte Unternehmen.

Im Fokus:

Novo Nordisk steht heute im Rampenlicht. Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns zeigt sich vorbörslich deutlich fester. Hintergrund ist die Zulassung des Abnehmmedikaments Wegovy durch die US-Arzneimittelbehörde FDA zur Behandlung der nichtalkoholischen Fettleberentzündung MASH. Damit erschließt Novo Nordisk ein neues, milliardenschweres Marktsegment. Die klinischen Daten aus der ESSENCE-Studie zeigen signifikante Verbesserungen bei Leberfibrose und Steatohepatitis - ein medizinischer Durchbruch, der auch Investoren überzeugt.

Air Canada hingegen gerät unter Druck. Zwar zeigt sich die Aktie vorbörslich leicht fester, doch die Nachrichtenlage bleibt angespannt. Der Streik des Kabinenpersonals, der am Wochenende bereits über 700 Flüge lahmlegte, geht weiter. Die Gewerkschaft CUPE widersetzt sich einer Regierungsanordnung zur Arbeitsaufnahme und fordert eine faire Vergütung der sogenannten "Ground Time" - also jener Arbeitszeiten, die bislang nicht bezahlt werden. Die wirtschaftlichen Folgen sind erheblich: Täglich sind rund 130.000 Passagiere betroffen, und der Flugbetrieb steht nahezu still. Die Börse reagiert bislang zurückhaltend, doch die Unsicherheit bleibt hoch.

