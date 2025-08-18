© Foto: Dall-EKryptos stürzen ab, angesichts der bevorstehenden Rede von Fed-Chef Jerome Powells in Jackson Hole, die über den Kurs der US-Zinspolitik entscheiden könnte.Am Montagmorgen rutschte Bitcoin (BTC) auf 115.335 US-Dollar ab - ein Tagesverlust von 2,3 Prozent. Auf Wochensicht ergibt sich sogar ein Minus von 5,16 Prozent. Auch Ethereum (ETH) verlor kräftig und notiert aktuell bei 4.262 US-Dollar, ein Rückgang von 4,7 Prozent innerhalb von 24 Stunden. XRP fiel um 4,86 Prozent auf Tagessicht und liegt im Wochenvergleich sogar 8,59 Prozent tiefer. Solana (SOL) und Dogecoin (DOGE) zeigen ein ähnliches Bild, beide mit Abschlägen von über 4,5 Prozent (Stand: 10:15 Uhr MESZ). Anleger im Wartemodus: …Den vollständigen Artikel lesen ...
