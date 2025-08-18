Wien (ots) -StarGames + Dortmund + Darts = ein Match made in Heaven- vom 23. bis 26. Oktober 2025 in der Dortmunder Westfalenhalle.Als Co-Sponsor der PDC European Darts Championship 2025 ist die zur Greentube-Gruppe gehörende Online-Spielothek StarGames nicht nur mit einem eigenen Stand vor Ort vertreten, sondern sichert sich auch prominente Branding-Platzierungen.Das StarGames-Logo wird während des gesamten Turniers auf dem Wurfarm-Trikotärmel aller teilnehmenden Spieler zu sehen sein - darunter Stars wie Weltmeister Luke Littler, Premier-League-Gewinner Luke Humphries und Deutschlands aktuelle Nummer eins, Martin Schindler. Darüber hinaus wird der StarGames-Stern auf der Mainstage-Rückwand sowie viermal pro Session auf den LED-Screens erstrahlen.StarGames live vor Ort: Mitmachaktionen, Verlosungen und Max HoppBeim StarGames-Stand können Besucher:innen selbst zu den Dartpfeilen greifen und dürfen sich über die eine oder andere Überraschung freuen - auch in Zusammenarbeit mit dem StarGames-Partner Borussia Dortmund. Außerdem haben sie die Möglichkeit, Max Hopp persönlich kennenzulernen. Der StarGames-Markenbotschafter wird für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.Zudem verlost StarGames im Vorfeld VIP- und reguläre Tickets sowie nach dem Event exklusive PDC-Fanartikel, darunter signierte Dartscheiben. Interessierte finden weitere Details zu den Verlosungen auf den StarGames-Social-Media-Kanälen sowie auf StarGames.de oder in der StarGames-App.StatementsLászló Pados, Brand Manager von StarGames, freut sich auf die Partnerschaft:"Darts in Dortmund und mit StarGames ist ein Match made in Heaven. Als Partner des BVB und von Max Hopp war für uns klar: Wenn die European Darts Championship in dieser Stadt gastiert, wollen wir dabei sein. Wir freuen uns auf ein aufregendes Wochenende voller Darts-Action mit den besten Spielern der European Tour in der Westfalenhalle. Vielleicht bringt das StarGames-Logo auf dem Ärmel manchen besonders Glück."Adam Perfect, Head of Commercial der PDC, ergänzt: "Es ist großartig, StarGames als offiziellen Partner der European Championship 2025 an Bord zu haben. Wir freuen uns ungemein auf die diesjährige Veranstaltung, die eine der besten zu werden verspricht und ein dramatisches Jahr voller Events auf der European Tour abschließen wird. Und wir können es kaum erwarten, mit StarGames zusammenzuarbeiten, um die Marke zu promoten und das Erlebnis für die Fans in Dortmund zu verbessern."Über StarGames: StarGames ist seit 2018 Teil der Greentube-Gruppe und ein führender Anbieter von Premium-Entertainment mit jahrelanger Erfahrung im Online-Glücksspiel. Neben klassischen und neuen Slot-Games aus dem NOVOLINE-Portfolio, wie Book of Ra deluxe, Lucky Lady's Charm deluxe oder Sizzling Hot deluxe, können Spieler:innen auf der StarGames-Website auch populäre Spieletitel international bekannter Game-Studios genießen. StarGames steht auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL).StarGames. Jetzt mal ehrlich.Pressekontakt:Greentube GmbHAndrew Swann, M.A.Telefon: +43 676 920 4929Original-Content von: Greentube, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171979/6098699