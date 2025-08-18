Die EU hat vergangenen Herbst hohe Sonderzölle auf Elektroautos eingeführt, die aus China kommen. Eine Dataforce-Auswertung zeigt, dass die chinesischen Anbieter BYD und MG seitdem verstärkt Plug-in-Hybride in die EU importieren. Auch europäische Hersteller leiden unter den Zöllen, denn auch E-Autos von Cupra und Mini werden aus China importiert. Als Ergebnis aus einer Antisubventionsuntersuchung gegen chinesische Hersteller von Elektroautos (BEV) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
