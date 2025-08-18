© Foto: Sebastian Gollnow/dpaStrengere Solarrichtlinien der US-Regierung hatten die Branche wochenlang in Angst versetzt. Doch das neue Regelwerk sieht besser als erwartet aus. Am Montag reagieren deutsche Erneuerbare-Aktien mit großen Gewinnen.Erneuerbare-Energie-Aktien hatten an der Wall Street am Freitag kräftig zugelegt, nachdem die Trump-Regierung neue Leitlinien zu Steueranreizen für Solar- und Windprojekte veröffentlicht hat - und diese fielen deutlich weniger restriktiv aus als zunächst befürchtet. Demnach bleiben bestehende Regeln für private Solaranlagen unverändert, und die neuen Vorschriften greifen nicht rückwirkend. Große Projekte müssen künftig zwar einen bestimmten Grad physischer Bauarbeiten …Den vollständigen Artikel lesen ...
