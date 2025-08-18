ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die seit Ende Mai gesunkenen Bewertungen der europäischen Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller erschienen nur auf den ersten Blick überzogen, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Denn während die Ergebniskennzahlen für das erste Halbjahr die Konsensschätzungen für 2025 stützten, hätten drei der acht von ihm beobachteten Unternehmen ihre Wachstumsziele nach unten revidiert. Die zweite Jahreshälfte werde zeigen, wie belastbar die Erwartungen für 2026 seien. Seine Favoriten seien Unternehmen wie Danone, Reckitt und Haleon, die sich auf Reinvestitionen fokussierten, über nachhaltige Wachstumstreiber verfügten und attraktiv bewertet seien./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644





© 2025 dpa-AFX-Analyser