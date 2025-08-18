Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 38/25
Sonntag, 14.09.
Bitte Programmänderung beachten:
6.30 The Day the Rock Star Died
Michael Jackson
Großbritannien 2019
"Leschs Kosmos: Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 15.09.
Bitte Programmänderung beachten:
5.15 ZDF-History
Abzocke im Osten - Die Einheitsverbrecher
Deutschland 2022
"Abi 89 - Aufbruch im Umbruch" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 16.09.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Die Spur
Stresstest Verteidigung
Wie abwehrbereit ist die Bundeswehr?
Deutschland 2025
"Panzer! Der Zweite Weltkrieg" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 17.09.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Apokalypse Ägypten
Das Geheimnis der Pyramide
Großbritannien 2019
"Ancient Apocalypse: Die Osterinsel" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 18.09.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Die sieben größten Naturwunder der Erde
Deutschland 2023
"Die Entstehung der Erde: Death Valley" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 19.09.
Bitte Programmänderung beachten:
"Wer ist Kim Yo-jong?" um 12.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)
