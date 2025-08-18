Mainz (ots) -Thailand ist für viele ein Urlaubsparadies. Doch es gibt eine Schattenseite, denn es wird eisern von einem der umstrittensten Monarchen der Welt regiert. Er ist schillernd, voller Skandale und Machthunger. Die zweiteilige Dokumentation "RAMA X. - Thailands geheimnisvoller Herrscher" ist schon jetzt im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. Die Filme von Damien Fleurette geben Einblick in die reichste Monarchie der Welt und in ein Land, das um seine Demokratie kämpft. ZDFinfo zeigt die Folgen am Samstag, 23. August 2025, 20.15 Uhr und 20.45 Uhr.Rama X. fällt auf: Er ernennt seinen Hund zum Militärmarschall, regiert zunächst von seiner Residenz in Bayern aus, liebt die Frauen und lässt seine Kritiker inhaftieren. Wer ist dieser geheimnisvolle Monarch? Die Doku vereint in zwei Teilen seltenes Archivmaterial und Interviews mit Experten, die zum Teil wegen Majestätsbeleidigung verfolgt worden sind. Die Filme zeichnen das skandalumwobene Leben von RAMA X. nach und zeigen, wie sehr er nach seiner Krönung das fragile Gleichgewicht zwischen Demokratie und Monarchie in Thailand erschüttert.Die Folge "Zum König geboren: Skandale und Widerstände" (20.15 Uhr) befasst sich mit seiner Zeit als Kronprinz. Die Folge "An der Macht: Prunk, Protz und Unterdrückung" (20.45 Uhr) widmet sich der Zeit nach seiner Krönung 2016. Aufgewachsen zwischen England und Australien, erlebt Rama X. eine ungewöhnliche Kindheit. Sexuell besessen, exzentrisch und zu Wutausbrüchen neigend, alarmiert er schnell Thailands Elite und sprengt alle traditionellen Grenzen. Mit seinen Eskapaden macht sich der Kronprinz international lächerlich und bringt die Monarchie seines Landes in Gefahr. Während sein Land durch Pandemie, Wirtschaftskrise und autoritäre Justiz taumelt, führt der reichste Monarch der Welt ein exzessives Leben. Doch die junge Generation begehrt auf und demonstriert in Thailand für Freiheit, Öffentlichkeit und Mitwirkung.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030/2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/ramax) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie ZDFinfo in Web und App des ZDF (https://www.zdf.de/zdfinfo).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6098771