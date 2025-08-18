kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 41 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 48 %. In dieser Woche haben wir eine Analyse zu Lithium veröffentlicht, einen Kommentar zur Raumfahrt geteilt, ein Kauflimit platziert und zwei Updates verschickt. Heute kommen noch drei angehobene Ziele dazu und ein Verkauf. Betroffen sind unter anderem AMAZON, BRENNTAG, SPACEX, EXLSERVICE, 2G ENERGY, LITHIUM, PRYSMIAN, MOTA-ENGIL und BOMBARDIER. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der DAX hinkt der Wall Street wieder sichtbar hinterher. Die Rollen sind inzwischen wieder so verteilt, wie wir es von jeher gewöhnt sind. NASDAQ100 vorweg, S&P500 hinterher und Dax hinten dran.Mal sehen, wie lange das so bleibt, wir lassen uns davon nicht davon abbringen, unsere Bestände gewinnbringend zu pflegen, konkret:Am Montag haben ich mich dem Batterierohstoff Lithium gewidmet, das nach 90% Kurverfall reif für eine Trendwende ist. Im Fokus standen dabei Abermale und die chilenische SQM. Die Details und spannende Charts dazu, finden Sie in der Analyse mit der Überschrift Nach 90% Kollaps: Trendwende bei Lithium. Kommenden Montag werde ich mich den chinesischen Playern in dem Segment widmen. Das wird nicht weniger spannend.Das war ein Auszug aus dem bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es konstenlos aus!