© Foto: Unsplash.comDer japanische Aktienmarkt hat die Rallye der Vorwoche am Montag fortgesetzt. Der Nikkei kletterte zeitweise auf 43.714 Punkte und erreichte damit erneut ein Allzeithoch. Auch der breiter gefasste Topix stieg ebenfalls auf ein Rekordniveau. Beide Indizes verzeichneten damit zum zweiten Mal in Folge Höchststände. Unterstützung erhielten die Märkte durch den schwächeren Yen, der vor allem die Exportwerte beflügelte. "Die heimischen Aktien konnten die Dynamik der letzten Woche beibehalten. Es wurde erwartet, dass ausländische Investoren weiterhin japanische Aktien kaufen würden", sagte Seiichi Suzuki, Chefanalyst bei Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. Zu den größten Gewinnern gehörten Toyota …Den vollständigen Artikel lesen ...
