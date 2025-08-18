Announcing the 2025 Québec City Consumer Choice Award Winners

VILLE DE QUÉBEC, QC / ACCESS Newswire / August 18, 2025 / Choice Award is pleased to announce the 2025 award recipients in Québec City. These businesses have been meticulously selected through independent market research, reflecting their commitment to excellence and unparalleled service in their city. Consumer Choice Award celebrates those who have consistently set the benchmark for quality and customer satisfaction. Congratulations to the 2025 Québec City Consumer Choice Award Winners.
ABAT EXTERMINATION
ADÈLE PLUS
ADM SPORT
AXO PHYSIO
BAIN MAGIQUE
BLOUIN AVOCATS
CARON ET GUAY
CARROSSIER CARRXPERT VAL-BÉLAIR
CENTRE DENTAIRE CARTIER
CENTRE DENTAIRE MONTCALM
CLINIQUE AZOTE
CLINIQUE DE CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE DE LA GRANDE-ALLÉE
CLINIQUE MS - KARINE FLEURY
CLINIQUE RADIOLOGIQUE AUDET
CLINIQUES DM
CLINIQUES LA VIE CHIROPRATIQUE
CLINIQUES MÉDICALES LACROIX
CLÔTURES UNIVERSELLES
CLUB SPA
CÔTÉ FLEURY INC. / SERRURIER RIVE-SUD INC.
DÉMÉNAGEMENT LE CLAN PANNETON
DROLET RESSORTS
E. BOUDREAULT VR
ÉQUIPEMENT VAL-BÉLAIR
ÉQUIPENUTRITION
ÉVALUATION VGM
FORTIN & BOURQUE, NOTAIRES
GARCO INC.
GESTION IMMOBILIÈRE GESTIPRO INC.
GRILLADES TORINO
GROUPE FISSURE PROVINCIAL ET RADON PROVINCIAL
GROUPE FIXE
GROUPE PRESTIGE RH
GSC QUÉBEC
H2PRO
HANGAR - ENTREPOSAGE SÉCURISÉ
HICO INSPECTION
IMPRIXME
JDHM
JE T'AIME MARIAGE
JEAN-MAURICE VÉZINA - ÉQUIPE CONSEIL EN PLANIFICATION FINANCIÈRE
KARATÉ SPORTIF LEBOURGNEUF
L'HEUREUX INC.
LA BOULE-MICHE BOULANGERIE PÂTISSERIE
LA FABRIQUE DU SMOKED MEAT
LABRECQUE PLANCHER DÉCOR
LAJOIE & PEARSON AVOCATS
LETTRAGE PRO STYLE
MAGE CONSTRUCTION
MAISON ADAM
MARIE-CLAIRE MORIN DENTUROLOGISTE
MÉGA FUN ANIMATION
MEUBLES & NOUS
MIYAGI BISTRO THAI & SUSHI
MNP LTÉE
MOISAN PORTES DE GARAGE
MONSIEUR TOUCHE À TOUT .COM
NASSAN QUÉBEC INC.
NET EXPERT
NORDIK FIGHT CLUB
NOVA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
PÂTISSERIE DENIS TANNOUS
PISCINES SOUCY
PIZZA ROYALE
POÊLES ET FOYERS DE LA CAPITALE
PRODUCTIONS DOMINIC PERREAULT
RE/MAX 1ER CHOIX
RÉFRIGÉRATION EVEREST
RÉSIDENCE LE SAINT-PATRICK
ROCHON, CUISINES ET SALLES DE BAINS
SALON JUMBO JUMBO
SALON PATTE DE PELUCHE
SEPIA PEINTURE INC.
SIGNATURE GOUTTIÈRES
SIGNATURE PAQUET
SOLARIUM DOMOLUX
SOLUTIONS M3
SOS PHONE
SUSHI X
TELIO ASSURANCES
TERRASSEMENT PORTUGAIS
TOITURE QUÉBEC
VILLA ESPACE PARO
VITRERIE GLOBAL
Learn more about 2025 Québec City Consumer Choice Award Winners HERE.
About Consumer Choice Award:
Consumer Choice Award has been recognizing and promoting business excellence in North America since 1987. Its rigorous selection process ensures that only the most outstanding service providers in each category earn this prestigious recognition. Visit www.ccaward.com to learn more.
