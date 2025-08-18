Dieses Land treibt Suchanfragen nach XRP hoch

XRP sorgt aktuell weltweit für Gesprächsstoff. In den letzten Tagen schnellte das Interesse rund um den Ripple-Token spürbar nach oben. Besonders auffällig ist dabei ein Markt, in dem Anleger gleich mehrere große Coins hinter sich gelassen haben. Mit fast 89.000 Suchanfragen stand XRP klar an der Spitze - deutlich vor Ethereum mit etwas mehr als 29.000 und Solana mit rund 28.000.

Die Suchanfragen zeigen nach dem Hoch um den Jahreswechsel wieder deutlich nach oben, Quelle: https://trends.google.de/

Erst bei genauerem Blick zeigt sich, woher die starke Nachfrage stammt: Aus Südkorea. Dort haben Trader in der vergangenen Woche zwischen dem 7. und 13. August gezielt nach Informationen zu Ripple gesucht. Gründe sind laufende rechtliche Entwicklungen sowie das Potenzial von XRP im internationalen Zahlungsverkehr. Auffällig bleibt aber der Kontrast: Während die Suchzahlen stark gestiegen sind, lag die Zahl öffentlicher Diskussionen mit 673 relativ niedrig. Das deutet auf eine eher zurückhaltende Informationsbeschaffung hin.

Ethereum dominiert die Gespräche

Während Ripple die Suchstatistiken anführte, war Ethereum das Hauptthema in Foren und sozialen Netzwerken. Mit 2.679 Erwähnungen stand das größte Altcoin-Projekt klar an der Spitze. Diskutiert wurde vor allem über kommende Upgrades im Web3-Bereich. Bitcoin folgte mit 1.661 Beiträgen und bleibt das Fundament des Marktes. Solana (710 Erwähnungen) und XRP (673) blieben dahinter. Damit ergibt sich ein klares Muster: Hohe Aufmerksamkeit bei XRP durch Suchanfragen, aber weniger offene Debatten im Vergleich zu Bitcoin und Ethereum.

Kleinere Projekte im Aufwind

Neben den großen Namen rücken auch kleinere Projekte nach vorne. ENA kam auf über 16.000 Suchanfragen und weckte damit starkes Interesse. ONDO und Chainlink fanden sich ebenfalls in den oberen Rängen. Politische Token wie "TRUMP" tauchten mit 129 Erwähnungen auf und zeigten, wie breit die Interessen in der koreanischen Community mittlerweile verteilt sind. Trotz schwächerer Suchzahlen hielten sich Dogecoin und Shiba Inu in den Diskussionen, was ihre lebendige Anhängerschaft zeigt. Aber auch der neue Maxi Doge ($MAXI), der als 1000x Leverage von Doge antreten möchte, konnte sich enorm steigern. Google Trends zeigt hier rund 100 Suchanfragen täglich.

Suchanfragen des neuen Memecoin Maxi Doge, Quelle: https://trends.google.de/

Meme-Coins wittern ihre Chance

Während XRP in Südkorea hohe Aufmerksamkeit bekommt, sind es weltweit die Meme-Coins, die zunehmend das Gespräch bestimmen. Bitcoin rutschte zuletzt unter 120.000 US-Dollar, Ethereum kämpft mit schwachen Impulsen - und Memecoins wie Maxi Doge brechen im Vorverkauf neue Rekorde.

Der Presale sammelte in nur 17 Tagen über 1 Million US-Dollar ein, das Ziel von 2 Millionen rückt schon für diese Woche in Reichweite. Der Preis pro Token liegt aktuell bei 0,0002525 US-Dollar, bevor in weniger als drei Tagen die nächste Stufe ansteht. Mit aggressivem Marketing und einem Staking-Modell verspricht das Projekt extreme Renditechancen, gepaart mit einer Community-getriebenen Meme-Strategie.

Investiert mächtig in Marketing, Quelle: https://maxidogetoken.com/de

Während etablierte Coins wie XRP, Bitcoin oder Ethereum oft von rechtlichen Verfahren und technologischen Updates abhängen, lebt Maxi Doge vom Momentum der Anleger. In einem Markt, der auf den nächsten Auslöser wartet, könnte das Projekt genau den Nerv treffen. Wer die Suchtrends rund um XRP beobachtet, erkennt schnell: Aufmerksamkeit ist ein wertvolles Gut - und Meme-Coins wie Maxi Doge setzen alles daran, diese für sich zu nutzen.

