Die deutschen Rüstungsaktien kommen am Montag wieder in Fahrt. Rheinmetall, Hensoldt und auch Renk liegen am Vormittag gut drei Prozent im Plus und damit an der Spitze von DAX und MDAX. Ohne eine Waffenruhe in der Ukraine und ohne konkrete Friedensbekundungen seitens des Kreml fühlen sich Anleger von Rüstungswerten offenbar wieder angelockt. Zum Leidwesen der Menschen in der Ukraine ist der Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Krieg mit Russland beendet worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär