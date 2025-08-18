diesem Marktkommentar

Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Seitdem ist die bemannte Raumfahrt nicht weiter ins All vorgedrungen. Während sich die USA, China, Indien, die EU und Russland auf die militärischen und wissenschaftlichen Aspekte der Raumfahrt fokussiert, hat sich seit der Jahrtausendwende eine leitungsfähige privatwirtschaftliche Raumfahrtindustrie entwickelt. So kündigte im März SpaceX-Chef Elon Musk für eine 2026 eine unbemannte Mars-Mission an. In unserem heutigen Marktkommentar beleuchtet Audun Wickstrand Iversen, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter DNB Asset Management, die aktuelle Ausgangslage für die private Raumfahrt.Die Redaktion des Bernecker Börsenkompass greift auf ein internationales Netzwerk von Analysten und Kommentatoren zurück, die zu ausgewählten Themen immer wieder fundierte und ausführliche Analysen bereitstellen. In unserem Marktkommentar analysiert Audun Wickstrand Iversen, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter DNB Asset Management, die Perspektiven für die private Raumfahrt.Der Porfoliomanager erläutert seine Sicht auf die illustren Protagonisten der Szene. Mit dabei etwa: SpaceX, Rocket Lab, Spire Global und AST SpaceMobil.