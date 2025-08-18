Mainz (ots) -Prolog im ZDF-Streaming-PortalDie internationale Elite der Radprofis trifft sich zur Deutschland Tour 2025, Deutschlands einzigem Etappenrennen auf Weltniveau. Los geht es am Mittwoch, 20. August 2025, an der Zeche Zollverein in Essen - der Prolog ist von 16.30 bis 18.30 Uhr im ZDF-Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Die vier Etappen von Essen nach Magdeburg übertragen ARD und ZDF von Donnerstag, 21. August, bis Sonntag, 24. August 2025, im täglichen Wechsel.Nach dem Prolog am Mittwoch überträgt "sportstudio live" im ZDF am Freitag, 22. August 2025, von 15.05 bis 17.00 Uhr, die zweite Etappe von Herford in Ostwestfalen nach Arnsberg im Sauerland. Die abschließende vierte Etappe, die von Halle an der Saale zum Finale nach Magdeburg führt, steht am Sonntag, 24. August 2025, ab 16.15 Uhr auf dem ZDF-Programm. Die Etappen sind auch auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Die erste Etappe von Essen nach Herford sowie die dritte Etappe von Arnsberg nach Kassel werden am Donnerstag und Samstag in der ARD übertragen.Den Prolog sowie die Etappen zwei und vier kommentiert im ZDF Reporter Andreas Kürten, als Co-Kommentator ist der ehemalige Radprofi Marcel Kittel im Einsatz. Die "sportstudio live"-Übertragungen im ZDF moderiert Florian Zschiedrich. Als Expertin ist Denise Schindler dabei, die über 13 Jahre lang als Radsportlerin mit Prothese aktiv war, Weltmeisterin, vierfache paralympische Medaillengewinnerin und Behindertensportlerin des Jahres wurde und im vergangenen Jahr bei den Paralympics in Paris bereits ihre Expertise in die "sportstudio live"-Übertragungen im ZDF eingebracht hat.Deutschland Tour plus Kanu-WMNeben der Königsetappe und dem Finale der Deutschland Tour überträgt das ZDF am Freitag, 22. August, und am Sonntag, 24. August 2025, in den "sportstudio live"-Sendestrecken auch die Sprint-Rennen bei der Kanu-WM in Mailand. Im ZDF-Streaming-Portal ist die Kanu-WM am Sonntag bereits ab 10.00 Uhr zu verfolgen.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)Mainz, 18. August 2025ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fzdf%2F&data=05%7C01%7CKuehnel.C%40zdf.de%7C840c081fb30e4bb0823308dbc99df4d5%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638325452475294040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=592n85HjEkD9t%2FCYRImUpejwxGwao15DxtxAp3bk%2BW4%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6098856