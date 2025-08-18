Die Stadtwerke Duisburg haben in den vergangenen Wochen 22 neue Ladepunkte an zehn Standorten in Betrieb genommen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ladepunkte des Betreibers auf 306 - Anfang des Jahres waren es noch rund 200 Ladepunkte. Bei den 22 neuen Ladepunkten handelt es sich größtenteils um AC-Lader mit 22 kW Leistung. Nur am Standort an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Duissern gegenüber der Hausnummer 7 wurden neben einer AC-Säule mit 2x 22 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
