Italien erteilt ADX Energy wichtige Lizenz in Sizilien

ADX Energy hat einen entscheidenden Fortschritt bei der Erweiterung seines Explorationsportfolios bekannt gegeben: Das Unternehmen erhielt die Rechte für das neue C.R150.AU-Explorationsgebiet im sizilianischen Kanal. Laut Management könne sich dieses Areal zu einem Schlüsselprojekt entwickeln, da es in einer Region liegt, die sich zunehmend zu einem Zentrum der Gasförderung im Mittelmeer entwickle.

Offshore-Gebiet mit Gas-Potenzial

Das Unternehmen erklärte, dass seiner Tochtergesellschaft Audax Energy S.r.l. die Lizenz für das C.R150.AU-Gebiet südwestlich von Sizilien erteilt wurde. Die Region sei durch vergleichsweise geringe Wassertiefen von etwa 100 Metern und Bohrziele in weniger als 2.000 Metern Tiefe gekennzeichnet. Dies ermögliche nach Einschätzung des Managements eine kosteneffiziente Förderung.



Besonders relevant sei, dass ältere Bohrungen und seismische Daten, die ursprünglich zur Suche nach Erdöl genutzt wurden, deutliche Hinweise auf Gasvorkommen geliefert hätten. ADX verwies darauf, dass diese Strukturen Ähnlichkeiten mit bestehenden Feldern wie Argo-Cassiopea (offshore) und Lippone-Mazara (onshore) aufwiesen. Diese seien bekannt für sogenannte gestapelte Reservoirs, bei denen mehrere nutzbare Gasschichten übereinanderliegen. Dadurch könne auf relativ kleiner Fläche ein hohes Förderpotenzial erschlossen werden.