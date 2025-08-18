Beijing (ots/PRNewswire) -"Die beiden Naturwunder sind nicht nur zu einem Symbol unserer freundschaftlichen Beziehungen geworden, sondern auch zu einer kulturellen Brücke, die zwei Orte miteinander verbindet", betonte Walter Semperboni, Bürgermeister von Valbondione in der italienischen Provinz Bergamo, in einem kürzlich verfassten Brief die durch Wasserfälle verbundene Freundschaft zwischen China und Italien.Diese Verbindung wurde im Dezember 2020 anlässlich des 50. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Italien formalisiert, als die Jiulong-Wasserfälle im Kreis Luoping in der Stadt Qujing in der südwestchinesischen Provinz Yunnan und die italienischen Serio-Wasserfälle in der Nähe von Valbondione offiziell zu Partnerorten erklärt wurden."Diese Wasserfälle sind natürliche Brücken für den Austausch und die Zusammenarbeit", sagte Lorenzo Riccardi, Präsident der Handelskammer China-Italien. Am 7. August 2023 enthüllte Riccardi im Namen der Regierung von Valbondione ein Freundschaftsdenkmal, das an den Bund zwischen den beiden Wasserfällen im Landschaftsgebiet der Jiulong-Wasserfälle erinnern soll.Dank dieser Partnerschaft hat das Gebiet der Jiulong-Wasserfälle in den letzten fünf Jahren zahlreiche Initiativen zur kulturellen und touristischen Zusammenarbeit mit Italien gestartet, so Hu Yibo, der für das Landschaftsgebiet zuständig ist.Laut Hu besuchen italienische Touristengruppen gezielt die Jiulong-Wasserfälle, wo charakteristische kulturelle Aktivitäten wie ethnische Darbietungen und Kulturausstellungen den internationalen Besuchern ein eindringliches Erlebnis bieten. Die Serio-Wasserfälle, die in ganz Europa bekannt sind, liefern wertvolle Erkenntnisse für das Management von Landschaftsgebieten und den Naturschutz."Die Partnerschaft ermöglicht es den beiden Ländern, ihre Erfahrungen in der Tourismusentwicklung auszutauschen", fügte Hu hinzu.Anlässlich des 5. Jahrestags des Freundschaftsbundes zwischen den Jiulong-Wasserfällen und den Serio-Wasserfällen im Jahr 2025, stellte Semperboni eine erweiterte Zusammenarbeit in Aussicht. "Wir hoffen auf eine weitere Zusammenarbeit durch die gemeinsame Planung und Förderung von Tourismusprojekten, gegenseitige Besuche und den Austausch von Jugendlichen sowie die Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung."Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/347148.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2752116/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2752117/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-wasserfalle-starken-die-beziehungen-zwischen-china-und-italien-302532145.htmlPressekontakt:Dan Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6098890