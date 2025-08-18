Lantronix ermöglicht TAA- und NDAA-konforme Edge-KI-Lösung, unterstützt sensible US-Regierungsmissionen und baut langfristige Positionierung im Verteidigungsmarkt aus

IRVINE, Kalifornien, Aug. 18, 2025- (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Computer und Konnektivität, die Edge-KI-Anwendungen unterstützen, gab heute bekannt, dass seine TAA- und NDAA-konforme Lösung von Teal Drones, einem Unternehmen von Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ: RCAT), für die Produktion seiner Black-Widow-Drohnen im Rahmen des Short-Range-Reconnaissance-(SRR)-Programms der US-Armee ausgewählt wurde. Lantronix hat bereits mit der Produktion begonnen, was frühzeitige Umsatztransparenz ermöglicht und die Rolle von Lantronix als vertrauenswürdiger Technologiepartner für unternehmenskritische Verteidigungsanwendungen unterstreicht.

Die auf dem Prozessor Qualcomm® Dragonwing QRB5165 basierende Lantronix-Lösung bietet fortschrittliche Edge-KI-Verarbeitung und erfüllt gleichzeitig die strengen Sicherheitsanforderungen der USA. Sie ermöglicht die vollständige TAA- und NDAA-Konformität für den Einsatz in sensiblen Missionen des Verteidigungsministeriums. Die Kombination aus KI-Leistung und Compliance verschafft Lantronix einen nachhaltigen Vorteil auf dem schnell wachsenden Markt für Verteidigungs- und autonome Systeme.

Als Teil einer ausgewählten Gruppe von kleinen, von Blue UAS zugelassenen Anbietern unbemannter Luftsysteme müssen Teal Drones für den Einsatz durch das US-Verteidigungsministerium strenge Cybersicherheits-, Betriebs- und Sicherheitsstandards erfüllen. Die konforme Lösung von Lantronix ermöglicht es Teal, diese Anforderungen zu erfüllen und seine Black-Widow-Drohnen für den Einsatz in Frontmissionen zu positionieren.

"Black-Widow-Drohnen definieren die Möglichkeiten kleiner unbemannter Systeme neu und bieten den heutigen Soldaten Echtzeitinformationen und den operativen Vorsprung, den sie auf dem modernen Schlachtfeld brauchen", sagt Jeff Thompson, CEO von Red Cat. "Die Lösung von Lantronix ermöglicht es uns, die strengen TAA- und NDAA-Konformitätsstandards der US-Armee im Rahmen des SRR-Programms zu erfüllen - ein Maß an Sicherheit, das nur wenige Anbieter bieten können."

Der globale Drohnenmarkt soll bis 2030 voraussichtlich 57,8 Milliarden US-Dollar erreichen (Global Drone Market Report 2025-2030 von Drone Industry Insights). Die Präsenz von Lantronix im Segment der sicheren Verteidigungs- und kommerziellen Drohnen schafft mehrjährige Wachstumschancen mit hohen Margen.

---"Lantronix hat sich als führendes Unternehmen im Edge-KI-Markt etabliert und bietet innovative, Compliance-orientierte Lösungen für den wachsenden Drohnensektor", sagt Saleel Awsare, CEO und Präsident von Lantronix. "Unsere Zusammenarbeit mit Teal Drones unterstreicht unsere Fähigkeit, sichere, leistungsstarke Produkte in großem Maßstab auf den Markt zu bringen und so langfristige Chancen mit führenden globalen Marken zu schaffen."

--Die Lösungen und Engineering Services von Lantronix kombinieren eingebettete Computertechnologie, Compliance-Expertise und flexiblen Software-Support, um die Produktentwicklung der Kunden zu beschleunigen. Dieser skalierbare Plattformansatz ermöglicht nicht nur eine schnelleMarkteinführung von Teal Drones, sondern versetzt Lantronix auch in die Lage, zukünftige Verteidigungs- und industrielle IoT-Programme zu unterstützen, die TAA- und NDAA-Konformität erfordern.

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI- und industriellen IoT-Lösungen und bietet intelligentes Computing, sichere Konnektivität sowie Remote-Management für unternehmenskritische Anwendungen. Lantronix bedient wachstumsstarke Märkte, darunter Smart Cities, Unternehmens-IT sowie unbemannte kommerzielle und militärische Systeme, und ermöglicht seinen Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren sowie die digitale Transformation zu beschleunigen. Sein umfassendes Portfolio an Hardware, Software und Diensten unterstützt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung und intelligenter Versorgungsinfrastruktur bis hin zu robustem Out-of-Band-Netzwerkmanagement. Indem Lantronix Intelligenz an den Netzwerkrand bringt, hilft es Unternehmen, in der heutigen KI-gesteuerten Welt Effizienz, Sicherheit und einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen.

Über Red Cat Holdings Inc.

