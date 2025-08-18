© Foto: picture alliance / Newscom | Rafael Ben-Ari/Chameleons EyeAuch nach einer kurzen Rallye liegt der CSI 300 kaum höher als nach dem Platzen der Blase vor zehn Jahren. Warum Chinas Sparer nicht ins Risiko gehen.Während 10.000 US-Dollar im US-Index S&P 500 inzwischen mehr als 30.000 US-Dollar wert wären, brachten sie in China nur 3.000 US-Dollar ein. Verbraucher sparen deshalb lieber, als Geld auszugeben. Die Börsen wurden vor 35 Jahren gegründet, um staatlichen Firmen Kapital für Infrastrukturprojekte zu sichern. Anlegerinteressen spielten lange keine Rolle. "Chinas Kapitalmarkt ist seit langem ein Paradies für Finanziers und eine Hölle für Investoren", sagte Liu Jipeng, Professor an der China University of Political Science and Law. Präsident Xi …Den vollständigen Artikel lesen ...
