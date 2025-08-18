© Foto: Dall-EInvestoren fluten weiterhin den KI-Markt mit Milliarden, doch OpenAI-Chef Sam Altman schlägt Alarm vor einer drohenden Blase.OpenAI-Chef Sam Altman sieht Anzeichen für eine Überhitzung im globalen Markt für Künstliche Intelligenz (KI). Gegenüber Journalisten erklärte er, die Dynamik erinnere ihn zunehmend an die berüchtigte Dotcom-Blase der späten 1990er-Jahre. "Sind Investoren derzeit übermäßig begeistert von KI? Meiner Meinung nach: Ja. Ist KI dennoch das bedeutendste Ereignis seit langer Zeit? Ebenfalls ja", so Altman in einem Bericht des Technologieportals The Verge. Warnung mit historischem Vergleich Altman spielte dabei auf die Dotcom-Krise an, in deren Folge der Nasdaq zwischen 2000 …Den vollständigen Artikel lesen ...
