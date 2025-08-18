EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf - Wochenbericht

Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



18.08.2025 / 13:55 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 20. Zwischenmeldung



Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich 15. August 2025 wurden insgesamt Stück 1.318.591 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 28. März 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 1. April 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro) 11. August 2025 245.580 30,9654 12. August 2025 266.802 31,1239 13. August 2025 297.270 31,1263 14. August 2025 266.327 31,2070 15. August 2025 242.612 31,5536

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=3zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2025-1



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. April 2025 bis einschließlich 15. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 22.842.996 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank AG erfolgt durch eine von der Deutsche Bank AG beauftragte Wertpapierhandelsbank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).





