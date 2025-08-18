Solingen (ots) -Stechmücken vermiesen im Sommer oft den Abend im Garten oder am See. Ein leichtes, geräuschloses Gerät soll jetzt für entspannte Stunden im Freien sorgen.Wenn die Temperaturen steigen, werden nicht nur Menschen aktiver - auch Stechmücken erleben ihre Hochphase.Ob beim Camping im Grünen, beim Angeln am See oder beim Grillabend im eigenen Garten: Für viele Outdoor-Fans ist der ungestörte Genuss nur möglich, wenn die kleinen Plagegeister auf Abstand bleiben.Eine Alternative zu Sprays, Lotionen oder Räucherspiralen bieten Geräte, die eine mückenfreie Zone schaffen, ohne dass der Schutz direkt auf die Haut aufgetragen werden muss.Eines dieser Produkte ist der Thermacell MR-BP Backpacker.Er erzeugt durch Erhitzen eines Wirkstoffplättchens mit einem Mini-Butangasgrill eine rund 20 Quadratmeter große Schutzzone - laut Hersteller werden bis zu 98 Prozent der Stechmücken ferngehalten. In Skandinavien ist das Gerät bereits seit 15 Jahren ein beliebter, zuverlässiger und hochwirksamer Begleiter.Das Gerät wiegt lediglich 114 Gramm, passt in jeden Rucksack und lässt sich mit handelsüblichen Gaskartuschen betreiben.Praktisch für unterwegs: Die Technologie arbeitet nahezu geruchlos, kommt ohne offene Flamme aus und verursacht kein störendes Surren. Wer also laue Sommerabende schätzt, muss nicht auf Naturerlebnisse verzichten - und kann den Insektenschutz gleich mit einpacken.Wichtiger Hinweis: Geräte mit Biozid-Wirkstoffen dürfen nur nach einem verpflichtenden Beratungsgespräch verkauft werden, um eine sachgerechte und sichere Anwendung zu gewährleisten.Der Thermacell MR-BP Backpacker ist für 59 EUR UVP im Handel erhältlich.Outdoornature.de (https://outdoornature.de/), Frankonia.de (https://www.frankonia.de/), Silva-Deutschland.de (https://www.silva-deutschland.de/), Am-Angelsport-Onlineshop.de (https://www.am-angelsport-onlineshop.de/), Gerlinger.de (https://www.gerlinger.de/), Pepperwelt.de (https://pepperwelt.de/), Angelfachgeschaeft-Zwanzig.de (https://www.angelfachgeschaeft-zwanzig.de/), Angeljoe.de (https://www.angeljoe.de/)Pressekontakt:https://www.cjh.shopsturm@citybeam-communications.comOriginal-Content von: Herbertz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180570/6098987