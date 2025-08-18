EQS-News: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 30. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich 15. August 2025 wurden insgesamt 11.141 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs [EUR] 11.08.2025 2.240 94,1750 12.08.2025 2.182 96,6775 13.08.2025 2.177 96,9418 14.08.2025 2.266 93,0990 15.08.2025 2.276 92,6817

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschließlich 15. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 459.048 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse.

