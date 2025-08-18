Gold und Silber haben in diesem Jahr bereits kräftig an Wert gewonnen. Geht es in dieser Weise weiter? Und was ist mit anderen Metallen oder mit dem Energiesektor? Bieten sich hier gute Investmentchancen für Anleger? Alles redet von Tech, aber... Alle Welt redet von Tech-Aktien, von Nvidia & Co. Doch was ist mit Rohstoff-Aktien, die oftmals sehr attraktive Dividenden bieten? Börsenprofi Miriam Kraus, Chefanalystin des Rohstoff Anleger Club, analysiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
