Der Schadenfall ist nicht nur der Moment der Wahrheit für den Versicherer. Auch Makler können sich mit einer erfolgreichen Schadenregulierung als vertrauensvoller Partner ihrer Kunden beweisen. AssCompact hat bei einem Maklerhaus nachgefragt, was bei der Regulierung am wichtigsten ist. Interview mit Michael Richthammer, Geschäftsführer bei Richthammer Versicherungsmakler GmbH & Co. KGHerr Richthammer, was erwarten Privatkunden heute von ihrem Makler, wenn es um die Schadenregulierung geht? Ich würde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact