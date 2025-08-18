Hyundai hat in den USA eine Technologie patentieren lassen, mit der Kupfer als Stromkollektor in sulfidbasierten Feststoff-Batteriezellen verwendet werden kann. Bisher werden in solchen Zellen in der Regel teurere und weniger leitfähige Metalle genutzt. Denn Kupfer reagiert mit dem Sulfid-Elektrolyt. Laut einem Bericht von CarBuzz ist es Hyundai gelungen, eine Methode zu entwickeln, mit der Kupferfolie in der raue Umgebung eines festen, sulfidbasierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
