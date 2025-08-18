Der Krypto-Markt befindet sich im Rausch. In der vergangenen Woche strömten 3,75 Milliarden Dollar in börsengehandelte Krypto-Produkte. Allerdings ist es nicht Bitcoin sondern ein anderer Coin, der das große Geld der Anleger anzieht und den Marktführer klar in den Schatten stellt.Die Zahlen, die der Krypto-Vermögensverwalter CoinShares am heutigen Montag präsentiert, sprechen eine deutliche Sprache. Von den gesamten Kapitalzuflüssen in Höhe von 3,75 Milliarden Dollar entfielen 2,9 Milliarden Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär