© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nati HarnikWarren Buffett hat vergangene Woche eine wilde Aktienrallye entfacht. Doch das letzte Wort hat Jerome Powell in Jackson Hole. Dort könnte sich entscheiden, ob die Party weitergeht oder abrupt endet.Der iShares U.S. Home Construction ETF legte in der vergangenen Woche um 5,6 Prozent zu. Aktien von D.R. Horton stiegen um 5,8 Prozent, Lennar-Titel sogar um 9,2 Prozent. Auch der Dow Jones U.S. Select Home Construction Index kletterte über seine 50- und 200-Tage-Durchschnitte, was laut LPL Financial ein technisches Kaufsignal darstellt. "Eine Reihe von Sektoren, die traditionell von Zinssenkungen profitieren, haben aufgrund der Zuversicht, dass die Fed ihren Zinssenkungszyklus wieder aufnehmen …Den vollständigen Artikel lesen ...
