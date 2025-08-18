Nach der jüngsten Rekordjagd beim Dow Jones legen die Anleger an der Wall Street zum Wochenstart den Rückwärtsgang ein - oder treten zumindest kräftig auf die Bremse. Vor wichtigen politischen und geldpolitischen Terminen herrscht Zurückhaltung. Die Blicke richten sich nach Washington und Jackson Hole.Eine Stunde vor dem offiziellen Handelsstart deutet die Indikation für den Dow Jones auf einen kaum veränderten Start bei 44.948 Punkten hin. Der Leitindex hatte erst am Freitag ein neues Allzeithoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
