Die Aktie von UnitedHealth stand am vergangenen Freitag unangefochten an der Spitze im US-Leitindex Dow Jones. Der Einstieg der Investmentlegende Warren Buffett beim größten amerikanischen Krankenversicherer hat die Marktteilnehmer regelrecht in Ekstase versetzt. Erste Analysten reagieren und ordnen den Einstieg seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway ein.Die Bank of America (BofA) hat das Kursziel für das Papier von UnitedHealth von 290 auf 325 Dollar angehoben und die Einstufung auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
