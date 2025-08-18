Zu den spektakulärsten Himmelsereignissen zählen sogenannte Gigantic Jets, eine selten Art von Blitzen in der oberen Atmosphäre. Einer Astronautin gelang von der ISS aus ein toller Schnappschuss. Ein spektakuläres Phänomen in der Atmosphäre sind sogenannte Gigantic Jets. Dabei handelt es sich um eine äußerst seltene Art von Blitzen in der oberen Atmosphäre. "Seltene und spektakuläre Form eingefangen" "Sie bilden eine direkte Verbindung zwischen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n