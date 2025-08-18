Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Anlageziel des Aramea Intelligence R (ISIN DE000A40A4V9/ WKN A40A4V) ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont, so die Experten von Aramea Asset Management.Der Investmentansatz sehe vor, dass ein Basisportfolio aus verzinslichen Wertpapieren von europäischen Emittenten mit guter Bonität gebildet werde. Dieses Portfolio werde ergänzt durch ein Overlay-Management, welches mittels künstlicher Intelligenz die aktuellen Marktgegebenheiten analysiere. Zur Renditesteigerung und/oder im Rahmen der Anlagestrategie dürfe der Fonds börsengehandelte Futures und andere Derivate zu Anlagezwecken oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (darunter auch zur Risikoabsicherung (Hedging)) einsetzen. Die künstliche Intelligenz (KI) solle anhand der überwachten Leitindikatoren einen klaren Gesamttrend sowohl für das Durationsrisiko als auch für das Kreditrisiko am europäischen Rentenmarkt identifizieren und damit das Fondsmanagement in der Steuerung des Overlay-Exposures unterstützen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
