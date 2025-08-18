Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Anleger wünschen sich den Aktienertrag, scheuen aber meist das volle Kursrisiko, so Manfred Hübner, CEFA, Geschäftsführer von sentix Asset Management, im Kommentar zum sentix Risk Return -A-Fonds (ISIN DE000A2AMPE9/ WKN A2AMPE, R-Tranche).Das Fondskonzept stelle sich dieser Zielfunktion: Hierbei würden Ausverkaufssituationen für einen günstigen Einkauf genutzt und aktiv gebremst, wenn Gefahr in Verzug sei. Antizyklik und Konsequenz seien hierbei wichtige Erfolgsfaktoren. Im schwierigen Aktienjahr 2022 habe der Fonds seine Defensivqualitäten unter Beweis stellen können. Auch offensiv habe er immer wieder Akzente gesetzt. So habe der Fonds viel früher als der Markt neue Allzeithöchststände erreicht. Seit Konzeptumstellung im April 2019 habe der Fonds in unterschiedlichsten Marktphasen überzeugt. In dieser Zeit habe er eine Rendite von ca. 6,6% (I-Tranche) bzw. 5,9% (R-Tranche) p.a. erzielt und gehöre seither zu den Top-Fonds in seiner Vergleichsgruppe. ...

