Allgeier SE: Evora übernimmt SAP Cloud-ERP-Experten all4cloud - Ausbau des Allgeier-SAP-Gesamtportfolios und der Public-Cloud-Strategie



18.08.2025 / 16:08 CET/CEST

München, 18. August 2025 - Die Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) hat heute zur Verstärkung der Evora IT Solutions Group GmbH, Walldorf ("Evora"), mit ihr und den Gesellschaftern der all4cloud GmbH & Co. KG, Viernheim ("all4cloud"), Verträge zur mehrheitlichen Übernahme der all4cloud geschlossen. all4cloud ist ein Cloud ERP-Spezialist und einer der führenden SAP Gold- und GROW-Partner für die Cloud-Lösungen der SAP mit einem Umsatz von ca. 15 Mio. Euro. Das Unternehmen bietet mit seinen spezialisierten Teams aus 80 Mitarbeitern internationalen mittelständischen Kunden maßgeschneiderte cloudbasierte Enterprise-Lösungen und Managed Services, die eine schnelle, standardisierte Digitalisierung zentraler Geschäftsprozesse ermöglichen.



Mit diesem strategischen Schritt erweitert Allgeier sein SAP-Gesamtportfolio substanziell und treibt die konzernweite Public-Cloud-Strategie im SAP-Umfeld voran: all4cloud wird als SAP-Public-Cloud-Provider in das Allgeier-Bestandskundenportfolio mit über 2.000 Kunden verzahnt und eröffnet konzernweit signifikante Cross- und Up-Selling-Potenziale - von Cloud-ERP-Kernsystemen über Prozessberatung und Implementierung bis zu skalierbaren Managed-Services-Modellen. Damit stärkt Allgeier die Position des Geschäftsbereichs Enterprise IT entlang der gesamten Wertschöpfungskette.



Auf Ebene von Evora ergänzt all4cloud das bestehende SAP-Angebot um umfassende Cloud-ERP-Technologien inklusive End-to-End-Prozessberatung, Implementierung und Support. Die Kunden profitieren von zahlreichen Vorteilen wie der beschleunigten Einführung der SAP Business Suite - einschließlich SAP Business AI und SAP Business Data Cloud - bei nahtloser Integration von SAP- und Fremdsystemen sowie einer deutlich erhöhten Skalierbarkeit. Vor dem Hintergrund eines dynamisch wachsenden Cloud-ERP-Markts unterstützt die Transaktion das künftige organische und anorganische Wachstum der Allgeier-Gruppe.





Kontakt:



Allgeier SE

Investor Relations

Dr. Christopher Große

Montgelasstraße 14

81679 München

Tel.: +49 (0)89/998421-0

Fax: +49 (0)89/998421-11

E-Mail: ir@allgeier.com

Web: www.allgeier.com



Allgeier ist ein Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Die zur Allgeier-Gruppe gehörenden Unternehmen unterstützen ihre mehr als 2.500 Kunden im In- und Ausland mit umfassenden Software- und IT-Services bei den Herausforderungen des digitalen Wandels sowie der Digitalisierung und Transformation geschäftskritischer Prozesse. Die breite und stabile Kundenbasis besteht aus global agierenden Konzernen, leistungsstarken mittelständischen Unternehmen sowie Auftraggebern des öffentlichen Sektors auf allen föderalen Ebenen. Das Leistungsportfolio reicht von eigenen Software-Produkten und Plattformen über High-End-Softwareentwicklung, Beratung und Konzeption von Digitalisierungslösungen bis hin zur langfristigen Betreuung von Softwareanwendungen in der Cloud oder anderen Umgebungen. In den beiden Konzernsegmenten Enterprise IT und mgm technology partners sind über 3.100 Mitarbeiter an weltweit insgesamt 48 Standorten in der DACH-Region, in Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, Tschechien und den Niederlanden sowie in Indien, Vietnam, den USA und Kanada tätig. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 403 Mio. Euro. Gemäß Lünendonk®-Liste 2025 zählt Allgeier zu den führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland und belegt den ersten Platz auf der Lünendonk®-Liste 2025 "Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland". Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com



