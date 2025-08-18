DJ Merck KGaA bekommt EU-Zulassung für Krebsmedikament Ogsiveo

DOW JONES--Die deutsche Merck KGaA hat eine EU-Marktzulassung für das Krebsmedikament Ogsiveo bekommen. Die EU-Kommission gab das Mittel des kürzlich übernommenen US-Biopharmaunternehmens Springworks Therapeutics zur Behandlung von fortschreitenden Desmoidtumoren bei Erwachsenen frei, die eine systemische Therapie benötigen, wie das Unternehmen in Darmstadt mitteilte.

Die Merck KGaA zählt Ogsiveo zu den Medikamenten mit Bluckbuster-Potenzial. Der orale Gammasekretase-Inhibitor sei die erste und einzige in der Europäischen Union zugelassene Therapie zur Behandlung von Desmoidtumoren, erklärte Merck.

Desmoidtumore sind seltene, lokal aggressiv wachsende gutartige Tumore, die im Bindegewebe des Körpers entstehen. Sie können zu starken Schmerzen, funktionellen Einschränkungen, Einschränkung der Mobilität, Entstellung und starker, anhaltender Erschöpfung führen. In der EU werden jährlich etwa 1.300 bis 2.300 neue Fälle diagnostiziert, heißt es in der Mitteilung.

