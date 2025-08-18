Mit Astorg hat die ATTIKON Finanz AG nun einen weiteren strategischen Partner gefunden, um auf dem Weg in die Top 10 der deutschen Firmen- und Gewerbemakler voranzukommen. Astorg bringt u. a. Know-how in der technologischen Weiterentwicklung und Digitalisierung von Versicherungsmaklern mit. Die ATTIKON Finanz AG und Astorg gehen eine strategische Partnerschaft ein. Damit will ATTIKON auch den Aufbau zum Top-10-Versicherungsmakler im Firmen- und Gewerbesegment vorantreiben.Astorg gilt laut Unternehmensangaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact