Krypto News: Google-Interesse an "Crypto" und "Altcoins" steigt deutlich an

Das steigende öffentliche Interesse an Kryptowährungen macht sich nicht nur in den Märkten bemerkbar, sondern auch in den Google-Suchtrends. Aktuelle Daten zeigen, dass vor allem die Begriffe "Crypto" und "Altcoins" so stark nachgefragt werden wie selten zuvor. Deutet das also auf eine anstehende Altcoin-Season hin?

Das Interesse an Krypto legt laut Google Trends deutlich zu

Die Woche startete für viele Kryptos eher ernüchternd. Sowohl BTC als auch ETH und Co. befinden sich heute in den roten Zahlen. Kursverluste zwischen 2 und 5 % bei den Top-Coins sowie ein Rückgang der gesamten Marktkapitalisierung des Kryptomarktes um 2,92 % deuten darauf hin, dass viele Anleger kurzfristig Gewinne mitnehmen wollen.

Grundsätzlich gibt es jedoch zahlreiche Faktoren, die aktuell darauf hindeuten, dass sich der Kryptomarkt und vor allem Altcoins am Rande einer größeren Rallye befinden könnten. Vor allem aus Daten von Google Trends geht eine steigende Nachfrage hervor. Betrachtet man hier, wie häufig bestimmte Begriffe gegoogelt werden, lassen sich Rückschlüsse auf das Interesse von Retail-Investoren am Kryptomarkt ziehen.

Der Begriff "Bitcoin" wurde beispielsweise innerhalb der letzten 5 Jahre am stärksten im Mai 2021 nachgefragt. Aktuell beträgt die Nachfrage lediglich 41 % des damaligen Wertes. Hier zeigt sich seit Anfang Juli jedoch bereits ein deutlicher Anstieg und mehr als eine Verdopplung des Suchinteresses.

Noch deutlicher wird eine steigende Nachfrage bei Google nach Krypto beim Suchbegriff "Crypto". Auch dieser erlebte die größte Nachfrage 2021. Von 23 % der damaligen Nachfrage Anfang Juli stieg das Interesse nach dem Begriff "Crypto" in den letzten Wochen jedoch deutlich an und liegt nun bereits wieder bei 91 % des Volumens vom Hype-Jahr 2021.

Beachtlich ist zudem, dass der Suchbegriff "Altcoins" heute sogar so gefragt ist wie noch nie zuvor. Er wird in den Google Trends gerade mit 100 %, also maximaler Nachfrage jemals, eingestuft und liegt damit dreimal so hoch wie die bis dato größte Nachfrage von 2021.

Das deutet darauf hin, dass es jetzt vor allem Retail-Investoren und die breite Gesellschaft sind, die auf den Krypto-Hype aufmerksam werden, während innerhalb des Kryptomarktes ja schon seit vielen Monaten von einem Bullrun geredet wird und BTC bereits mehrfach neue Allzeithochs erreichen konnte.

Die Altcoin-Season könnte nun unmittelbar bevorstehen

Ein solcher Anstieg des Retail-Interesses am Kryptomarkt läutet historisch betrachtet oft die explosivste Phase eines Bullenmarktes ein. Schließlich fließt dann noch einmal ganz frisches Kapital in Bitcoin und Altcoins, wodurch es häufig zu einer starken Rallye kommt, auf die dann das Top des jeweiligen Bullenmarktes folgt.

Während Bitcoin schon zahlreiche neue Höchststände und gerade erst ein neues ATH bei deutlich über 124.000 $ erreicht hat, werden viele Altcoins heute noch stark unter ihren Allzeithöchstwerten gehandelt. Dass sich das nun ändern könnte, dafür spricht nicht nur ein steigendes Suchinteresse, sondern auch der Altcoin-Season-Index.

Der gibt auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten an, ob sich der Markt gerade in einer Bitcoin-Season oder in einer Altcoin-Season befindet. Unter 25 Punkten spricht man von einer Bitcoin-Season, über 75 Punkten von einer Altcoin-Season. Von März bis Juli lag der Wert die meiste Zeit deutlich unter 25 Punkten, und Bitcoin dominierte den Markt.

Seit Anfang Juli ändert sich das jedoch, und der Altcoin-Season-Index konnte jetzt bereits wieder über 50 Punkte steigen. Damit liegt er zwar noch nicht im Bereich einer tatsächlichen Altcoin-Season, allerdings könnte eine solche in den kommenden Wochen und Monaten folgen, falls der steigende Trend im Altcoin-Index anhält.

ETH hat ja erst vor wenigen Tagen seinen höchsten Stand seit 2021 erreicht und ist bis auf 4780 $ angestiegen. Damit befand sich ETH nur noch circa 100 $ vom neuen Allzeithöchststand entfernt. Sollte das bisherige ATH bei einem erneuten Versuch tatsächlich geknackt werden, könnte das den Start einer Altcoin-Season einleiten, von der dann vor allem auch jüngere Kryptowährungen profitieren könnten.

Im Kontext einer möglichen Altcoin-Season gehört HYPER zu den spannendsten Investitionsmöglichkeiten

Ein spannendes Beispiel für eine solche junge Kryptowährung stellt heute unter anderem HYPER dar. Das ist ein Coin, der aktuell noch nicht einmal auf Krypto-Börsen gelistet ist. Stattdessen haben interessierte Anleger ausschließlich über den auf der offiziellen Website des dahinter stehenden Projektes Bitcoin Hyper laufenden Presale Zugang zu den Tokens.

Hier wird HYPER gerade noch zu einem rabattierten Festpreis an interessierte Anleger verkauft, die bereit sind, die mit einem Presale einhergehenden Risiken auf sich zu nehmen. Der Kurs pro Coin liegt aktuell bei nur 0,012745 $, und erst vor wenigen Tagen hat der Presale die 10-Millionen-$-Marke geknackt. Im Vorverkauf erworbene Kryptos können zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 105 % gestaked werden.

Das starke Interesse am Coin dürfte maßgeblich daran liegen, dass die Entwickler von Bitcoin Hyper ein extrem ambitioniertes Ziel verfolgen. Sie wollen Bitcoin nämlich um seine erste eigene Layer-2-Lösung bereichern. Die Bitcoin-Blockchain ist heute ja kaum noch konkurrenzfähig. Transaktionen sind teuer und langsam.

Eine eigene L2-Lösung wie Bitcoin Hyper könnte da Abhilfe schaffen. Auf der Solana Virtual Machine aufbauend sollen Transaktionen auf Bitcoin Hyper ausgelagert und dort extrem schnell und nahezu kostenlos abgewickelt werden können. Das könnte BTC ganz neue Use Cases eröffnen und die Leitwährung des Kryptomarktes wieder für Micropayments oder Anwendungen im DeFi-Space attraktiv machen.

