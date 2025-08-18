Hamburg (ots) -Die Stadt Frankfurt am Main sucht für das Revisionsamt eine neue stellvertretende Leitung - eine Führungsposition mit großem Wirkungsradius an der Schnittstelle von Verwaltungsmodernisierung, Beteiligungssteuerung und kommunaler Kontrolle.Digitalisierung, Prüfplanung und BeratungAls ständige:r Vertreter:in der Amtsleitung (Leitende:r Magistratsdirektor:in) (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebote-stadt-frankfurt/30549/) übernimmt die künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber die Verantwortung für Prüfplanung, Prozessqualität und Beratung bei stadtweiten Vorhaben. Das Aufgabenfeld reicht von der Bewertung großer Infrastrukturprojekte über die Begleitung von Digitalisierungsinitiativen bis zur Prüfung kommunaler Beteiligungen - stets mit Blick auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Steuerungssicherheit.Das Revisionsamt Frankfurt ist zentrale interne Prüfinstanz der Stadt - unabhängig, gesetzlich verankert (§§ 128 ff. HGO) und fachlich breit aufgestellt. Die rund 80 Mitarbeitenden verantworten Prüfungen in sämtlichen Verwaltungsbereichen sowie bei städtischen Eigenbetrieben und Beteiligungen.Karrierechance für Jurist:innen mit Blick für Ordnung, Steuerung und öffentliche VerantwortungDie stellvertretende Amtsleitung wirkt bei der strategischen Ausrichtung der Prüfprozesse mit, berät Magistrat und Stadtverordnetenversammlung in komplexen Sachfragen und vertritt das Amt in ressortübergreifenden Gremien. Damit verbindet die Stelle juristische Analysefähigkeit mit Führung, Kommunikation und öffentlicher Verantwortung.Executive-Search-Headhunter übernimmt - Bewerbungsfrist 05.10.2025Die Kontrast Personalberatung GmbH Hamburg (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-executive-search/) wurde exklusiv mit der Durchführung des Auswahlverfahrens beauftragt. Gesucht wird eine erfahrene Persönlichkeit mit juristischer oder verwaltungswissenschaftlicher Qualifikation, strategischem Denken und Führungskompetenz im öffentlichen Sektor.Die Bewerbungsfrist endet am 5. Oktober 2025. Das Verfahren erfolgt rechtskonform nach den Grundsätzen der Bestenauslese.Über das Revisionsamt Frankfurt am MainDas Revisionsamt ist Teil der kommunalen Governance-Struktur und arbeitet im Auftrag des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung. Es erstellt Prüfberichte, Stellungnahmen und Empfehlungen - insbesondere zu den Themen Finanzen, Beteiligungen, Organisation und IT - und trägt so zur Qualität und Effizienz des Verwaltungshandelns bei.Über die Kontrast Personalberatung GmbHSeit über 30 Jahren ist die Kontrast Personalberatung GmbH auf die rechtskonforme Rekrutierung von Führungskräften im öffentlichen Dienst spezialisiert. Die Hamburger Personalberatung begleitet Bundes- und Landesbehörden, Kommunen und öffentliche Unternehmen bei Executive Search, Auswahlverfahren und Managementdiagnostik.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHDipl.-Kfm. Ingo ScheiderBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail redaktion@kontrast-gmbh.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/6099255