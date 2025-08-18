EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Leonteq Securities AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Leonteq Securities AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: https://www.leonteq.com/investors/results-center/half-year-results
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Leonteq Securities AG
|Europaallee 39
|8004 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.leonteq.com
