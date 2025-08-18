Bali, Indonesien (ots/PRNewswire) -Eingebettet in Ubuds grüne Landschaften und nur wenige Augenblicke entfernt von Balis verehrtesten Natur- und Kulturschätzen, wie dem Heiligen Affenwald, dem Campuhan Ridge Walk und den Tegalalang Reisterrassen, bietet The Westin Resort & Spa Ubud (https://www.marriott.com/en-us/hotels/dpswr-the-westin-resort-and-spa-ubud-bali/overview/?EM=DNM_WESTINUBUD.COM) Bali einen ruhigen Zufluchtsort, an dem ganzheitliches Wohlbefinden und authentisches balinesisches Erbe in Harmonie zusammenkommen.Geleitet von Westin Sechs Säulen des Wohlbefindens, lädt das Resort seine Gäste zu einem Lebensstil der Ausgeglichenheit ein, der erholsamen Schlaf, eine nährstoffreiche Küche, achtsame Bewegung, emotionale Verbundenheit, zielgerichtete Arbeit und freudvolles Spiel fördert. Jedes Erlebnis ist sorgfältig ausgewählt, um inneren Frieden, Präsenz und eine tiefere Verbindung zu den seelenvollen Traditionen der Insel zu fördern.Bei der Ankunft werden die Gäste mit einem Balinese Blessing Ritual begrüßt, einer sanften Besprengung mit heiligem Wasser, die eine heitere Absicht für ihren Aufenthalt setzt. Kulturelle Aktivitäten wie die Canang Sari Making bieten einen Einblick in die täglichen Opfergaben der Insel, wobei jedes Blütenblatt und jedes Element ein Symbol für Dankbarkeit und Hingabe ist. Wenn die Dämmerung hereinbricht, beleuchtet das Sandikala Ritual das Resort mit traditionellen Fackeln und läutet so die Dämmerung mit Ehrfurcht und Ruhe ein.Im Herzen des Resorts präsentiert das Heavenly Spa by The Westin Ubud die Ultimate Spiritual Healing Journey, ein transformatives Ritual, das mit traditioneller balinesischer Kleidung beginnt und metenung (Handlesen), tri-mandala meditation für die Ausrichtung der Chakren und eine heilige Melukat purification ceremony umfasst. Die Reise gipfelt in einer 60-minütigen Heavenly Sacred Treatment, die das energetische Gleichgewicht wiederherstellen und den Geist erheben soll.Für diejenigen, die eine achtsame Verbindung zur Natur suchen, bietet das Programm Explore the Nature geführte Wanderungen durch Reisterrassen, ruhige Wasserfälle und örtliche Bauernhöfe. Alternativ dazu lädt die Sunset Bicycle Ride dazu ein, die goldene Stunde zu genießen, die frische Luft einzuatmen und ein Lächeln mit den warmherzigen Einheimischen auszutauschen.Jedes Detail im The Westin Resort & Spa Ubud ist von Absicht durchdrungen. Das Resort ist ein Zufluchtsort für alle, die sich mit sich selbst, mit der Natur und mit der zeitlosen Weisheit des balinesischen Lebens verbinden möchten - von Ritualen, die die Seele nähren, über das Eintauchen in die Kultur bis hin zu ruhigen Landschaften und erholsamen Spa-Reisen.Für weitere Informationen oder um Ihre achtsame Flucht zu reservieren, besuchen Sie bitte westinubud.com (https://www.marriott.com/en-us/hotels/dpswr-the-westin-resort-and-spa-ubud-bali/overview/?EM=DNM_WESTINUBUD.COM) oder kontaktieren Sie das Reservierungsteam unter resv.dpswr@westin.com.Folgen Sie den sozialen Medien des The Westin Resort & Spa Ubud, um die neuesten Informationen und Angebote zu erhalten: Instagram (https://www.instagram.com/thewestinubud/) und Facebook (https://www.facebook.com/TheWestinUbud/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2752311/DSC05959.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/the-westin-resort--spa-ubud-bali-ein-heiligtum-in-dem-sich-wellness-und-balinesischer-geist-vereinen-302532300.htmlPressekontakt:Nadya Chendana,Leiterin der Marketingkommunikation The Westin Resort & Spa Bali,Ubud,Nadya.chendana@westin.comOriginal-Content von: The Westin Resort & Spa Ubud, Bali, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171904/6099262